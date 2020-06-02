شكرا لقرائتكم خبر عن بـ102 مليون جنيه.. مشروعات إضافية في 29 قرية بسوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، قرب الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية الإضافية لمبادرة «حياة كريمة» في القرى التي تستهدفها المرحلة الأولى من المبادرة، وعددها 29 قرية داخل المحافظة، باعتماد مالي قدره 102 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع، الثلاثاء، برئاسة نائب محافظ سوهاج، لعرض مؤشرات الموقف التنفيذي النهائي للمشروعات الإضافية المعتمدة من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بمبادرة «حياة كريمة»، بحضور المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة.

وقال القاضي، إن نسبة تنفيذ المشروعات في قطاع الطرق بلغت 100%، ومشروعات الكهرباء بلغت 90%، بينما وصلت مشروعات البنية التحتية وتطوير مراكز الشباب والوحدات البيطرية والوحدات الصحية إلى 85%، وبعض الخدمات الأخرى من شراء حاويات قمامة، وسيارات ربع نقل، وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95%.

ولفت إلى أنه أجرى جولة قبل الاجتماع تفقد خلالها أعمال تطوير قريتي «أبوبكر الصديق»، و«على بن أبي طالب» بمركز ومدينة جهينة، ضمن خطة المبادرة، حيث تم الانتهاء من رصف الطريق الرئيسي الداخلي بقرية «أبوبكر الصديق» بطول 2 كيلو متر، ويخدم 8573 نسمة من أهالي القرية بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من مد وتدعيم شبكات الكهرباء بـ46 عمود جهد منخفض بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من رصف الطريق الداخلي الرئيسي بقرية «على بن أبى طالب» بطول 2 كيلو متر، والذي يخدم 5648 نسمة من أهالي القرية بنسبة تنفيذ 100%، فضلا عن شراء مهمات إنارة وتركيب كشافات ليد 100 وات بالقرية بنسبة تنفيذ 100%.