لمدة 3 أشهر.. الكويت تمنح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، قال المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إن وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، أنس خالد ناصر الصالح، أصدر قرارا بشأن منح إقامة مؤقتة، نص في مادته الأولى على جواز منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول " الزيارات العائلية"، والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من أول يونيو بحد أقصى 3 أشهر، على أن تنتهي في جميع الأحوال في 31 أغسطس 2020.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .