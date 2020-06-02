شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 4 أشخاص، الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من نفق سنور جنوب بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن بني سويف، بلاغا بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين.
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي كلا من: «حماده. م .ص» 35 سنة، سائق، مقيم سوهاج مصاب كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات، و«عبدالله. م. إ» 32 سنة، مقيم سوهاج، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و«مومن. ف. ع» 26 سنة، مقيم سوهاج، مصاب جروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالترقوه، فيما رفض «علاء. ص. ا» مقيم أسيوط، 22 سنة، النقل للمستشفى.
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