شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء معتدل.. والقاهرة 32 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحرى، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كذلك هناك أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوى متمركز على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «32– 20»، الإسكندرية «27– 20»، قنا «38- 23»، الأقصر «39 – 24»، أسوان «40– 25».

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