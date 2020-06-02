شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 85 ألف كمامة طبية داخل إحدى الشركات بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة التجمع الأول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 سائقين مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية، حال قيادتهم 3 سيارات نقل محملين بعدد من الكراتين بداخلهم عدد 67500 كمامة أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات قرروا باستلام تلك الكراتين من إحدى الشركات الكائنة بالطابق الأرضي بذات العقار لتوصيلها لمحافظتي الشرقية، الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات والدخول لمقر الشركة تم التقابل مع سكرتيرة بذات الشركة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة، وعثر بداخل الشركة على 2880 عبوة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة، و5 لفافات قماش أزرق، و17500 كمامة، و50 لتر كحول، ماكينة طباعة لوجو.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس «كورونا» وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

ضبط كميات كبيرة من الكمامات داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة

ضبط كميات كبيرة من الكمامات داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة