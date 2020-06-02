شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حملات تموينية مكبرة تضبط مشروبات كحولية و«كمامات مجهولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قيام الوحدات المحلية لمراكز ومدن كفر الدوار وبدر وحوش عيسى وأبوحمص بحملات تموينية بالتعاون مع مباحث التموين على المحلات التجارية والأسواق والمخابز للرقابة على المعروض بالأسواق والمحال، ضبطت خلالها تاجر تمويني قبل تصرفه في 6656 كيلو من السلع التموينية بالسوق السوداء و576 زجاجة مشروبات روحية و200 كمامة مجهولة المصدر وتحرير 32 محضرًا متنوعًا للمخابز.

وقامت حملة بمركز كفر الدوار بضبط تاجر تمويني بمشروع «جمعيتي» يقوم بتجميع مقررات تموينية تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط 3120 كيلو سكر و2960 كيلو أرز أبيض و576 زجاجة زيت زنة 1 كيلو جرام، بإجمالى كميات 6656 كيلو من السلع المدعمة.

وقامت حملة أخرى تابعة لإدارة تموين مركز بدر بضبط 1200 عبوة مخصبات زراعية منتهية الصلاحية، كما ضبطت 474 زجاجة مشروبات كحولية في أحد المحال غير المرخصة لها بذلك، كما ضبطت 200 كمامة مجهولة المصدر.

وقامت حملة من إدارة تموين أبوحمص بحملة على المخابز حررت خلالها 9 محاضر نقص وزن الرغيف ومحضرى تصرف في 6 شكائر دقيق بإجمالى وزن 300 كيلو وعدد 2 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.

وحررت إدارة تموين حوش عيسى 8 محاضر نقص وزن الرغيف، و6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لغلق المخابز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة جودة السلع المعروضة للمواطنين وضبط المخالفين ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من توافر السلع والمنتجات بالأسعار والمواصفات الصحية المقررة، ومكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها، وكذلك تشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من الالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية ووصول الدعم لمستحقيه.

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حملات تموينية بالبحيرة

حملات تموينية بالبحيرة

حملات تموينية بالبحيرة