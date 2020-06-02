شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» توزيع الأدوية على «مصابي كورونا» في العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن لجان العزل المنزلي بدأت بتوزيع الأدوية على المصابين بكافة مراكز المحافظة ومتابعة حالتهم الصحية بإشراف مديرية الصحة، وكذا التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحالات الإيجابية والمخالطين بالعزل المنزلي ومتابعة الحالة الصحية والتأكد من تنفيذ العلاج المنصرف لهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمخالطين وتعريف المرضى بالأعراض التي تستدعي الفحص بالمستشفى إذا ظهر عليهم أي أعراض تنفسية، وذلك للتيسير على أهالي وأبناء المحافظة ولتسهيل عملية التواصل مع المشتبه بإصابته.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد أمر بتشكيل لجان للعزل المنزلي بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة ومسؤول الطب العلاجي ومسؤول الترصد ومسؤولة رائدات ريفيات ومسؤول رعاية أساسية، وتم الإعلان عن اللجان بأرقام تليفوناتهم على الصفحة الرسمية للمحافظة لتيسير عملية التواصل مع المشتبه بإصابته، بحيث تتولى اللجان الكشف وتشخيص الحالة منزليا وتحديد إمكانية إعطاء المريض علاج بالمنزل أو تحويله لأحد المستشفيات.

توزيع الأدوية علي مصابي كورونا في العزل المنزلي مجانا بالمنوفية

توزيع الأدوية علي مصابي كورونا في العزل المنزلي مجانا بالمنوفية

توزيع الأدوية علي مصابي كورونا في العزل المنزلي مجانا بالمنوفية

توزيع الأدوية علي مصابي كورونا في العزل المنزلي مجانا بالمنوفية

توزيع الأدوية علي مصابي كورونا في العزل المنزلي مجانا بالمنوفية

توزيع الأدوية علي مصابي كورونا في العزل المنزلي مجانا بالمنوفية

توزيع الأدوية علي مصابي كورونا في العزل المنزلي مجانا بالمنوفية

توزيع الأدوية علي مصابي كورونا في العزل المنزلي مجانا بالمنوفية