شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعلن إطلاق مبادرة وطنية لنشر الوعي الصحي لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تشكيل لجنة الأزمات لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وقال محافظ الغربية، انه تم الاتفاق خلال انعقاد اللجنة على ضرورة تكثيف عمليات توعية المواطنين باطلاق مبادرة وطنية لنشر الوعي الصحي بمشاركة مديرية الصحة، وكذلك تدريب وتاهيل الكوادر الشابة كمدربين لتدريب وتشكيل فرق عمل للتوعية لمجابهة الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات في التوعية بالمنازل اسوة بما يتم في الحملات القومية للتطعيم التي تنظمها وزارة الصحة.

وأكد د. رحمي على ضرورة دعم جهود الدولة في مواجهة أزمة فيروس «كورونا»، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال تكاتف كافة الجهات، والتزام المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.