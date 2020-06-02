شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار هالة زايد: «صحة مصر» يوجه مصاب كورونا لأقرب 5 مستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن التطبيق يوجه المصاب لأقرب 5 مستشفيات من مكان وجوده، كما يقدم خدمة الإبلاغ عن الحالات المصابة أو المشتبه بها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، إن التطبيق الجديد يتضمن المستشفيات المخصصة لكورونا، ويتيح للمستخدم تحديد أقرب 5 مستشفيات صالحة للاستقبال، مشيرًا لوجود مليون و200 ألف مشترك على التطبيق.

وواصل:«قبل إطلاق التطبيق كنا نستقبل 4 آلاف مكالمة حول كورونا حتى وصلت الاتصالات لـ 35 ألف مكالمة مما استدعى لمضاعفة موظفي خدمة العملاء 5 مرات».