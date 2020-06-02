وداعا رمز الحب.. كوكب الزهرة يمر بين الأرض والشمس غدا فى ظاهرة تحدث كل 584 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر غدا الأربعاء الثالث من يونيو الجارى، كوكب الزهرة بين الأرض والشمس فى ظاهرة تسمى "الاقتران السفلي" وهذا يحدث مرة واحدة كل (584 يومًا) ، وهذا يمثل نهاية ظهور الزهرة فى سماء المساء وانتقاله لسماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكشفت الجميعة الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه مع اقتراب الزهرة من الشمس فى قبة السماء تقل إضاءة قرصه إلى ما يشبه الهلال كما فى الصورة، وفى أقرب مسافة، سيبعد الكوكب 0 ° 29 'فقط من الشمس ، مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع لانه سيكون مطموس فى ضوء الشمس.
وسيمر الزهرة أيضًا بالحضيض ، وفى نفس الوقت سيكون أقرب إلى الأرض، لأنه يكون على نفس جانب الشمس تمامًا مثل الأرض فى النظام الشمسي. وسيكون على مسافة 43,383,383 كيلومتر من كوكبنا ، وهذا سيجعله يظهر بأكبر حجم زاوى عند رصده من خلال التلسكوب.
فى الأيام المقبلة سيصبح "هلال الزهرة" رقيقًا ودائريًا بشكل متزايد وقد يحدث ان يتلامس قرنى الهلال عندما تكون الزاوية بين الزهرة والشمس صغيرة. ويمكن القول أن هذا أجمل وقت لمراقبة الكوكب ، ولكن أيضا الأكثر خطورة حيث يمكن لضوء الشمس القريب من الزهرة ان يقع فى مجال رؤية التلسكوب ويضر بعين المراقب اذ لم تكن لديه خبره فى الرصد النهارى لذلك يجب عدم المجازفة.
وبعد الاقتران الداخلى وانتقال الزهرة إلى سماء الفجر سيبقى هناك إلى ان يعود لسماء المساء من جديد فى مارس 2021
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