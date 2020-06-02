أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تكشف تطورات الإصابة بكورونا داخل المؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تكشف تطورات الإصابة بكورونا داخل المؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، بيانًا أعلنت فيه تحويل أحد العاملين بمؤسسة دار التحرير، بموجب خطاب صادر من المؤسسة، إلى المستشفى عصر أمس الأحد، وعلى الفور تم استقبال الحالة، على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية فيما بعد.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن المركز الطبي لسكك حديد مصر استقبل الحالة، وقام بالكشف عليه والاطلاع على الأشعة والتحاليل التي كانت بحوزته، وإجراء جلسة أوكسجين له حتى يتم الانتهاء من أوارقه الخاصة بالعزل في فرع المستشفى بأبو زعبل، وأثناء إنهاء الأوراق أفاد الزميل أنه قد تلقى اتصالًا يفيد بوجود مكان له في مستشفى شبرا العام، قائلًا إنه سيتوجه إلى هناك وفي حالة فشل عزله سيعود مرة أخرى إلى مركز سكك حديد مصر، مؤكدة أنه بالفعل اتجه إلى مستشفى شبرا العام، ولم يعد مرة أخرى إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر، وذلك حتى وافته المنيه ظهر اليوم.

وأكدت الهيئة أن المركز الطبي لسكك حديد مصر، استقبل حالة أحد العاملين بمؤسسة الأهرام، وتم إجراء الأشعة المقطعية له والتحاليل اللازمة، وحصل عليطى بروتوكول العلاج اللازم له، مع ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المركز الطبي لسكك حديد مصر استقبل أيضًا أحد العاملين بمؤسسة دار المعارف، وبالكشف عليه حصل على بروتوكول العلاج مع الالتزام بالعزل المنزلي، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وتابعت: "في مستشفي عين شمس التخصصي، تم إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة، وذلك لإثنين من العاملين بمؤسسة دار الهلال، وتم إلزامهم بالعزل المنزلي لحين ظهور النتيجة غدًا، كما تم إرسال بعض الحالات العاجلة من بعض المؤسسات الصحفية للمستشفيات، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليها على الفور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء الحالات الصحية للمرضى، على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية غدًا صباحًا".

وشددت الهيئة على أنه جاري استكمال إجراءات التطهير والتعقيم بمؤسستي دار التحرير ودار الهلال، على أن يتم استكمال التعقيم والتطهير في باقي المؤسسات تباعًا.

تفاصيل البروتوكول