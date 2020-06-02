مصر | نادى مجلس الدولة يطالب "العدل" بتوفير مستشفيات للقضاة المصابين بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادى مجلس الدولة يطالب "العدل" بتوفير مستشفيات للقضاة المصابين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار سمير البهي، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، حرص النادي علي توفير سبل الرعاية الصحية لقضاة مجلس الدولة وأعضاء النادي وأسرهم.

وأرسل "البهي"، خطابًا إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، يطالب بتوفير مستشفيات أو فنادق تخصص لاستقبال أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال إصابته بفيروس كورونا المستجد، هم أو احدا من أسرتهم.

كما طالب "البهي" في خطابة، بالتعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لهم، موضحا أن إكتشاف الإصابة في مهدها ومستهلها أمر من شأنه أن يسهل العلاج، والأهم يقي انتشار العدوى.

وأكد في خطابه، ضرورة امتداد مهام صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لتكفل لهم الحد الأدنى من التأمين الذي يعينهم علي أداء رسالتهم، وذلك بتوفير مستشفيات تستقبل ايا منا حال إصابته - لا قدر الله - بالفيروس لتحدد ما إذا كان الأمر يقضي عزلا للمصاب- والمخالط المباشر من الزملاء وأسرهم، في ايا من الفنادق أو الأماكن التي تتعاقد معها الوزارة لهذا الغرض، أم عزلا طبيا، وتساهم الوزارة مشكورة في تحمل نفقاته وذلك علي تلواء العديد من الهيئات والنقابات والوزارات.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".