شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من «الصحة» بعد فيديو الزحام أمام «حميات إمبابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، توجيه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بفتح تحقيق عاجل بشأن الفيديو المتداول أمام حميات إمبابة. وأضاف متحدث الصحة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أنه سيتم اطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 26,384

تعافي 6,297

وفيات 1,005

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