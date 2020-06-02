شكرا لقرائتكم خبر عن «بمليون دولار».. رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل عبور أكبر وأحدث سفينة بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم بالقناة، موضحًا أن حمولتها وصلت لـ 234 ألف طن، ودفعت مبلغ مليون دولار رسوم عبور، مضيفًا :«السفينة عبرت من القناة الجديدة ولا يمكنها عبور القناة القديمة».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، أن السفينة هي الأكبر والأحدث في العالم، وعبرت بحمولة 234 ألف طن حمولة، و23 ألفا و900 حاوية.

وذكر أن تكلفة قناة السويس الجديدة عادت إلى مصر في أقل من 6 أشهر، مضيفًا أن عبور تلك السفن يثبت الثقة في القناة والتي تؤكد للعالم أنها رغم الأزمات قادرة على استقبال سفن عملاقة، مستطردًا: «شهر ماضى من هذا العام شهد حمولات قدرت بـ 95 مليون طن والعام الماضى كان 105 مليون طن.. وعدد السفن لم ينخفض لكن الانخفاض كان في الحمولات بسبب تراجع الطلب على البضائع بسبب أزمات كورونا»، مشيرًا لوصول كراكة «مهاب مميش» الأكبر في الشرق الأوسط أواخر العام الجارى.