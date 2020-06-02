شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن مخاوف الذهاب للامتحان بالمواصلات: «نفس الشيء ينطبق على السوبر ماركت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة للطلاب وأولياء الأمور المطالبين بتأجيل الامتحانات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع رسائلهم قد وصلت للوزارة، مشيرًا إلى أن القائمين على الوزارة يكثفون جهودهم من أجل توفير جو آمن للامتحانات.

وأوضح «شوقي»، في مداخلة مع برنامج مساء dmc، اليوم الاثنين، أن «قرار عدم تأجيل الامتحانات ليس قرار الوزارة فقط بل هو قرار الدولة، وأن الامتحانات جزء من منظومة كبرى في البلد سوف تتجه للعودة لوضعها الطبيعي، حيث إن الاتجاه العالمي هو التعايش مع الوباء ولكن بمحاذير، وقد يكون عقد الامتحانات في موعدها أفضل من تأجيلها لشهر سبتمبر نظرًا لعدم تأكدنا بشكل علمي من فترة انتهاء مرحلة الذروة».

وعن مخاوف الطلاب من استخدام المواصلات أثناء الذهاب للامتحان، قال الوزير: «هذا الأمر ينطبق على السوبر ماركت أيضًا، فالتعايش مع فيروس كورونا هو أمر مفروض علينا، وعلى الرغم من أن الأمر على درجة من المجازفة ولكنها محدودة، ولذلك تحترم الدولة رغبة البعض في تأجيل الامتحانات الخاصة بهم بشكل فردي في حالة عدم ارتياحه لإجراءات التعقيم».

وتابع أنه «مثلما يوجد أفراد يعترضون على أداء الامتحانات في موعدها، أيضًا هناك من يرغب في أداء الامتحانات بدون تأجيل لذلك يتم توفير الفرصة للطرفين بنفس القدر، مع مراعاة عدم إجبار أي طالب على شيء، فإذا اختار الطالب تأجيل امتحانه سوف يؤديه في الدور الثاني ولكن مع حفظ درجته النهائية دون خصم أي درجات وكأنه مثل طالب الدور الأول».

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