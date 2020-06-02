شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. حفل غنائي لرفع الروح المعنوية لمرضى مستشفيات العزل في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في سابقة من نوعها، أقامت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، حفل غنائي بمستشفيات الأمراض الصدرية والعزل بالزقازيق، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في إطار دعم ومؤازرة الجيش الأبيض، ورفع الروح المعنوية للمرضي في جو مليء بالسعادة والفرح.

حفل غنائي لرفع الروح المعنوية للمرضي بمستشفيات العزل بالشرقية

حفل غنائي لرفع الروح المعنوية للمرضي بمستشفيات العزل بالشرقية

حفل غنائي لرفع الروح المعنوية للمرضي بمستشفيات العزل بالشرقية

وتطوع الفنان خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بالشرقية، لإحياء الحفل بفقرات فنية ووطنية بدأها بأغنية خاصة للجيش الأبيض تحت عنوان «تعظيم سلام جيش مصر الأبيض»، وعبر جميع الحضور عن سعادتهم البالغة بالدعم المعنوي المقدم باستمرار لجميع المرضي، والفرق الطبية بالمحافظة، مؤكدين أن هذا الدعم يدفعهم لمواصلة العطاء بكل قوة وعزيمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

حفل غنائي لرفع الروح المعنوية للمرضي بمستشفيات العزل بالشرقية

حفل غنائي لرفع الروح المعنوية للمرضي بمستشفيات العزل بالشرقية

حفل غنائي لرفع الروح المعنوية للمرضي بمستشفيات العزل بالشرقية

حفل غنائي لرفع الروح المعنوية للمرضي بمستشفيات العزل بالشرقية