ترامب يدرس استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأمريكية، وذلك فى إطار مواجهة المظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب شبكة "سكاى نيوز".

وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الاحتجاجات، بسبب مقتل جورج فلويد الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في مينيابوليس.

وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهبا وفوضى، واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.

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وحث الرئيس الحكام على نشر الحرس الوطني، الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء الأحد في مينيابوليس.

وفيما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حكام ولايات أميركية ووصفهم بأنهم "ضعفاء"، مطالبا بحملات قمع أقسى على المحتجين في أعقاب ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأمريكية.

وتحدث ترامب للحكام عبر الفيديو مع مسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون، وأخبر الزعماء المحليين أنهم "يتعين عليهم أن يصبحوا أقسى بكثير" وسط احتجاجات تشهدها الأمة وانتقادات لاستجاباتهم.