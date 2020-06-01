شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم طبيبان.. 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورنا المستجد بينهم اثنين من الأطباء، ليرتفع إجمالي الحالات الإيجابية إلى 48 حالة.

وقال «الطوبجى» في تصريحات، الاثنين، إن الحالات الإيجابية هي لطبيب استشاري جراحة، 51 سنة، وآخر استشاري نساء وتوليد، 56 سنة، مقيمان بمدينة ميت غمر، وشاب 20 سنة، وفتاة 17 سنة، ورجل 58 سنة، مقيمون بمدينة ميت غمر، وسيدة 82 سنة بقرية الرحمانية، ورجل 48 سنة بقرية كوم النور.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي شهدها مركز ميت غمر هي 10 حالات وفاة، و15 حالة شفاء، وخروج وعزل منزلي 10 حالات، وتحت العلاج 13 حالة.

وأشاد مدير الإدارة الصحية بميت غمر بسلوكيات أبناء المدينة خلال الساعات الماضية وزيادة معدل ارتداء الكمامات بشكل ملحوظ، وناشد الجميع الالتزام بهذا السلوك والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة العامة والشخصية والبقاء بالمنازل قدر الإمكان.