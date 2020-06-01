شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مركز الكبد بـ«الأحرار التعليمي» في الزقازيق لإستقبال حالات العزل المصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، إجتماعا مع مع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، والأطقم الطبية بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبيه المختلفه لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا.

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على تطبيق البروتوكولات العلاجية طبقا لإرشادات منظمه الصحة العالمية ووزاره الصحة المصرية، مع المتابعة المستمرة للمخالطين للحالات المصابة والخاضعين لإجراءات العزل المنزلي، وذلك للحد من إنتشار الفيروس والتغلب عليه

كما طالب المحافظ الجهات المشاركه بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لإستقبال حالات الإصابة بالفيروس على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن موافقة وزيرة الصحة على فتح مركز الكبد التابع للجنة الفيروسات الكبدية بمستشفى الأحرار بالزقازيق، بسعة 50 سرير لاستقبال حالات العزل لمصاب فيروس كورونا للحصول على أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لحين تماثلهم للشفاء، مع تفويض المحافظ في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمة والقضاء على الفيروس تماما.

كما تم الإعلان عن جاهزية جامعة الزقازيق لفتح أماكن إضافية جديدة لاستقبال حالات العزل وتوفير ما يقرب من 70 سرير عنايه مركزة، ويأتي ذلك في اطار الدور التكاملي والمجتمعي الذي تقوم به جامعة الزقازيق، لتقديم أوجه الرعايه الصحيه والعلاجيه للمصابين بفيروس كوفيد ١٩، والخروج من تلك الأزمة بسلام.

وفي نهاية الإجتماع قدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية وهيئات التمريض والعاملين بقطاع الصحة على مجهوداتهم الدائمة والمستمرة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا.

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حضر الاجتماع الدكتور أحمد على مدير مرفق الإسعاف بالشرقية ،والدكتور عبدالسلام عيد عميد كليه طب الزقازيق، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق ،والدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.