شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين توقع بروتوكولاً لإجراء تحليلات فيروس كورونا لأعضائها مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين محمد خراجة، بروتوكول تعاون مع أحد مراكز التحاليل لإجراء التحليلات للكشف المبدئي لفيروس كورونا مجانًا للصحفيين، حال الحصول على خطاب تحويل من النقابة، وفي حال عدم وجود الخطاب تجرى التحاليل مقابل 150 جنيها.

وقال خراجة -في تصريح اليوم الاثنين - إنه وفقا للبروتوكول، فإن المركز سيقوم بإرسال فني لمقر نقابة الصحفيين لسحب العينات، وفي حال طلب زيارة منزلية، سيتم دفع رسوم انتقال تحدد حسب المكان.

وأضاف أنه بموجب البروتوكول، فقد تم الاتفاق على تخفيض سعر الكشف بالمعمل على الصدر، حيث يتم إجراؤه مقابل كوبون مشروع العلاج.