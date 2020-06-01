شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بكورونا.. محافظ المنوفية يطمئن على صحة رئيس جامعة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل والعودة لممارسة عمله بمقر جامعة مدينة السادات، داعيا المولي عز وجل ان يحفظنا جميعا ويرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وأعلنت جامعة مدينة السادات، الاثنين، إصابة الأستاذ الدكتور أحمد بيومي، رئيس الجامعة، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وخضوعه للعزل المنزلي.

وذكر بيان لإدارة الجامعة أن حالة الدكتور أحمد بيومى مستقرة ويتلقي العلاج وفقآ لأحدث البروتوكولات المعتمدة، ويخضع للعزل المنزلى حتى تمام شفاءه.

وقال الدكتور أحمد بيومي إنه خضع لبعض الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحه إيجابية.

وأضاف أنه يتلقى العلاج بمنزله حسب بروتوكول وزارة الصحة، بحيث يخضع للحجر الصحي المنزلي، وحالته الآن مستقرة.

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