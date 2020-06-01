شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الحميات لعلاج مصابى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عن إنتهاء المرحلة الأولى من عملية تطوير وتجهيز مستشفى الحميات بمدينة سوهاج المخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» بالمحافظة، ونقل المرضى المعزولين بالمستشفى من المبنى القديم إلى المبنى الجديد.

وقال الدكتور عمرو الرشيدى، مدير مستشفى الحميات بسوهاج- في تصريحات له اليوم- إنه جرى تركيب تانك أكسجين مركزى بالمستشفى لتشغيل شبكة الأكسجين التي تحتاجها المستشفى في التعامل مع الحالات الحرجة، حيث جرى نقل تانك الأكسجين بواسطة ونش وتركيبه على قاعدة خرسانية كبيرة بالمستشفى، لافتا إلى تجهيز غرف المبنى المطور بالمستشفى بعدد 32 سرير جديد بكافة مشتملاتها، من مراتب بكسوة جلد، وملايات، وكوفرتات، وبطانيات، ودواليب، وكومدينو، فضلا عن 8 أسرة للعناية المركزة، وتم نقل المرضى من المبنى القديم إلى المبنى المطور.

ونوه بأنه سيتم أيضا البدء في تطوير المبنى القديم ليضيف إلى طاقة المستسفى ٥٦ سرير جديد للإقامة الداخلية، تساهم في رفع قدرة المستشفى على استيعاب الحالات المصابة بالفيروس والتى تحتاج إلى عزل بها.

وأشار الرشيدى، إلى أن المبنى الجديد المطور بمستشفى الحميات، يعد أول المبانى التي يتم تسليمها والإنتهاء من تطويرها في عمليات التطوير الجارية حاليا على مستوى الجمهورية بمستشفيات الصدر والحميات.