أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين 1/6/2020

ارتفع أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 1يونيو 2020 حيث ارتفع 4 قروش ليقترب من 16 جنية, ويرجع ذلك إلي زيادة الطلب على الدولار فيما انخفض الدخل القومي من الدولار وذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها تأثر قطاع السياحة بسبب مرض كرونا وكذلك توقف حركة الطيران وغيرها من القطاعات وفي هذا المقال سوف نستعرض أسعار الدولار .

حيث سجل الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 15,87 جنيه للشراء 15,97 جنية للبيع, ووصل أدني سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري نحو 15,77 جنيه للشراء 15,87 جنية للبيع.

وقد بلغ سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه نحو 15,81 جنيه للشراء 1591 جنية للبيع, فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر نحو 15,86جنية للشراء 15,96جنية للبيع, وبلغ سعر الدولار في بنوك كل من البنك الأهلي الكويتي نحو 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيها للبيع.

ويعتبر الدولار الأمريكي هو مقياس اقتصاد الكثير من دول العالم، وقد شهد الدولار في الفترة الأخيرة استقرار ملحوظ في مصر بعد ارتفاعه خلال السنوات الماضي بعد قرار تعويم الجنيه المصري.