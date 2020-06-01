شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتابع مع محافظ بورسعيد جهود مواجهة كورونا عبر «فيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالة الصحية بالمحافظة، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نائب المحافظ المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائي الحالي، وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على توفير كافة الدعم للنظام الصحي بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية.

وأكد المحافظ توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، وأن المحافظة مستمرة في تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محافظ بورسعيد، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزارء، تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الطب الوقائي والرعاية الصحية ومديرية الصحة وممثلي عن هيئة الرقابة الإدراية والأمن الوطني للمرور اليومي على المستشفيات المخصصة لإدارة واستقبال حالات كورونا المستجد، وتقوم اللجنة بعرض النتائج الخاصة بالمتابعة يوميا.

وتستهدف اللجنة، التأكد من توافر المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية الخاصة بالفيروس المستجد وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلي والمخالطين بهم، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية والتي تكفي لمدة أسبوعين على الأقل، ومراجعة عملية صرف الأدوية من المخازن، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى متابعة نظام حضور الأطقم الطبية ومتابعة الاستجابة للبلاغات الطارئة .

وأعلن محافظ بورسعيد أنه تم تخصيص رقم ١١٤خاص بغرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وأرقام 01201461916 _ 0663222945 لتلقي أي شكاوى أو استفسارات خاصة بالوباء الحالي، لافتا لوجود أطباء بغرفة العمليات لمتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة، والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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