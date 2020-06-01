أخبار مصر | نقيب المحامين يلزم العاملين بتقديم إقرار الذمة المالية

ألزم رجائي عطية نقيب المحامين، جميع موظفين النقابة العامة، وموظفي النقابات الفرعية المختلفة، بتقديم إقرار الذمة المالية لكل منهم في غضون أسبوع من تاريخه.

وشدد رئيس اتحاد المحامين العرب في بيان اليوم، على ضرورة انتهاء إدارة شؤون العاملين بالنقابة العامة للمحامين من تجميع هذه الاقرارات، وإعطاء كل موظف الايصال الدال على استلام هذا الاقرار قبل البدء في إعداد راتب شهر يونيو القادم.

وأكد "عطية" أن ذلك جاء بعد الإطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنه 2019، وعلى القانون رقم 62 لسنه 1975 بشأن الكسب غير المشروع المعدل بموجب قرار رئيس الجمهورية به القانون رقم 97 لسنه 2015، وعلى المادة الثانية عشر من لائحة شئون العاملين بالنقابة العامة للمحامين.

وتقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري، وما لابس ذلك من تعاقدات.

وقدم عطية مع البلاغ، 5 حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين.

خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".