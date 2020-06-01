أخبار مصر | غرفة بيطرية ومساعدات للجمالة في منطقة الأهرامات الأثرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر غرفة بيطرية ومساعدات للجمالة في منطقة الأهرامات الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبدأ خلال أيام الشركة المسئولة عن إدارة الخدمات السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة، إنشاء وحدة بيطرية لعلاج وتأهيل الجمال والخيول بها، وسيكون مقرها نزلة السمان.
وتواصل الشركة تقديم الأعلاف والغذاء للخيول والجمال لمساعدة أصحابها علي مواجهة ظروف توقف السياحة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وتقديم الدعم العيني للعاملين بالمنطقة الأثرية بالاهرامات من المساعدات الغذائية حتي انتهاء الأزمة.
كما أنها مستمرة في استكمال بناء المنشآت السياحية بالمنطقة الأثرية، ومنها مجمع المطاعم أمام منطقة البانوراما وتحديد مسار خدمة الخيول والجمال وأماكن تجمعهم في ثلاث مناطق داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات.
وفي سياق منفصل، قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية: إنه يجب على الفنادق التي لم تتقدم بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل حتى الآن، التقدم بطلباتها إلى غرفة المنشآت الفندقية؛ لاستيفاء جميع الضوابط المعتمدة، في ضوء الاشتراطات والضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه في حالة قيام أي فندق باستقبال الزائرين دون حصوله على شهادة السلامة الصحية المعتمدة ستتخذ الوزارة ضده كافة الإجراءات القانونية الصارمة.
320 مستشفى كعزل جزئي لاستيعاب زيادة عدد المصابين
وفي سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إنهم قرروا منذ أسبوعين دخول 320 مستشفى جديد كمستشفيات عزل جزئي لفيروس كورونا؛ لأنهم توقعوا أن الأعداد ستتزايد.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم اتخذوا المزيد من القرارات اليوم لاستيعاب أعداد الإصابات بكورونا، لافتًا إلى أنهم عملوا على زيادة خطوط الاستفسارات، وأنه سيكون هناك خط ساخن لكل محافظة وسيكون مزود بأطباء مدربة، مشيرًا إلى أن الرقم 105 يستقبل ملايين المكالمات يوميًا؛ ولذلك لا يستطيع الرد على كافة المكالمات.
وعن أسعار علاج كورونا داخل المستشفيات الخاصة، قال: "أرقام مبالغ فيها جدًا، ورئيس الوزراء كان حازمًا للغاية في تناول هذا الأمر، وكلف الوزراء بوضع حد أقصى لتكلفة الليلة الواحدة داخل المستشفيات، وعلى المستشفيات الراغبة في علاج كورونا أن تلتزم بهذه الأرقام، لن نرى أرقامًا فلكية في المستشفيات الخاصة مرة أخرى في خلال أيام".
وأوضح أنه تم تقليل عدد ساعات حظر التجوال؛ لأنهم تلقوا مناشدات من جانب المواطنين الذين يعملون في القاهرة وهم في محافظات أخرى، بالإضافة إلى أننا في موسم فصل الصيف، ويتم جمع المحاصيل الزراعية في الصباح الباكر.
وأورد أن الحكومة تنظر إلى كل الأرقام عندما تتخذ أي قرار؛ أي لا تنظر إلى أرقام الإصابات بكورونا فقط بل تنظر إلى أرقام الوفيات والشفاء، وأن أرقام الشفاء جيدة، وأنه سيتم تحليل رقم الوفيات بسبب ارتفاعه؛ رغم أن الوفيات من المرضى كبار السن وأًحاب الأمراض المزمنة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الغالبية العظمى من إصابات كورونا خفيفة، وتتعافى خلال 5 أيام فقط، وهذا أمر مطمئن.
خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037
وفي سياق مغاير، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".