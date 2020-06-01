شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل بطلق ناري «طائش» في شبرا الخيمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طفل، عمره 13 عامًا، مصرعه إثر طلق ناري طائش من فرد خرطوش أثناء قيام شقيق المتوفي وزميله بفحص فرد خرطوش في مزرعه مواشي خاصة بهما بشبرا الخيمة، فخرجت طلقة من السلاح استقرت في رقبة المجني عليه، ولفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى، وألقي القبض على المتهمان وبحوزتهما السلاح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول «ي ع م»، 13 سنة، طالب، جثة هامدة، إثر طلق ناري في الرقبة.

انتقل على الفور المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيق المتوفي ويدعى «ا ع م»، 23 سنة، تاجر مواشي، وزميله «ا ن م»، 23 سنة، تاجر، أثناء وقوفهما وصحبتهما المجني عليه في مزرعة مواشي وبحوزتهما فرد خرطوش، ويقوم الثاني بفحصه استعدادا للذهاب لحفل عرس لإطلاق الرصاص فيه ابتهاجًا بالعرس فخرجت طلقة من السلاح أصابت المجني عليه ولفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى.

ألقى النقيب محمد حسام، معاون المباحث، القبض على المتهمان، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.