وزير التعليم العالي: مصر فعليا 117 ألف إصابة كورونا وفق النموذج الافتراضي- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه من خلال التنبؤ بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، تم إعلان أنه يوم 28 مايو كنا نتوقع تسجيل 20 ألف حالة، وطبعًا هذا التوقع كان منذ البداية، وكنا نتوقع من أول أبريل تسجيل الألف الأولى، وحتى توقعنا تسجيل الـ20 ألف إصابة التي تحققت يوم 28 مايو الماضي، وذلك مبنى على أرقام تم دراستها وتحليلها في المرحلة السابقة، وبالتالي أي تعديل في الأرقام مع الوقت ينتج عنه تعديل في كل المعادلات.

وأضاف عبد الغفار، خلال فيديو بثه موقع وزارة التعليم العالي، اليوم الإثنين، أنه مع وضع نموذج جديد للمستقبل نجد أننا متوقعون أن نصل إلى أرقام جديدة في ضوء مشاهدة الوضع ومراقبة نسبة الحالات والنسبة المئوية للتغير اليومي للحالات، ومثلًا كنا نقول في أيام شهدت زيادة 346 حالة، وفي يوم آخر كنا نزيد 510 حالات، ومن المؤكد أن تلك الأرقام تختلف تمامًا عندما نسجل أكثر من 1400 حالة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ما تمت مناقشته كان مبنيًّا على الماضي الذي قد يكون أسبوعًا أو 10 أيام؛ ولكن ما دامت هناك استمرارية في الأرقام نستطيع أن تبني عليها الواقع والمستقبل.

وأكد عبد الغفار أن الأرقام التي تم توقعها كانت قريبة من الأرقام المسجلة، حيث إن الحالات التي تم تسجيلها كانت 14229 حالة، وبالتالي كانت توقعاتنا 14266، ومن هنا نجد أن هناك قربًا بين التوقعات وما تم تسجيله.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن التوقعات بأن يوم 31 مايو أو 1 يونيو سنصل إلى تسجيل 25 ألف حالة وقد نصل إلى 30 ألف حالة يوم 4 أو 5 يونيو.

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وتابع عبد الغفار بأنه غير مستبعد أن نسجل 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من يوم 10 إلى 13 يونيو الجاري، موضحًا أن بناء هذا التوقع كان بناء على تسلسل الأرقام وانتظام الأرقام التي تبلغ من وزارة الصحة بشكل دوري.

ونوه وزير التعليم العالي بأنه لو حدث ارتفاع في الأرقام أو قلت أكثر فإن الأرقام المتوقعة في التواريخ السابقة تختلف، وبالتالي كلها مبنية على المعاملة التي تكشف عن الزيادة اليومية للحالات.

وتابع عبد الغفار: دائمًا نقول إنه ليس شرطًا أن الأرقام التي تبلغ في العالم كله هي أقرب أرقام إلى الحقيقة، وعملنا نموذجًا افتراضيًّا وأعلنا أننا سنضرب نسبة الإصابات في 5، ونسب الوفاة في 10.

واستطرد وزير التعليم العالي: وبالتالي نحن فعليًّا 117 ألف إصابة، وبالنسبة إلى النموذج الافتراضي تكون الزيادة 6835؛ ولكن ربطنا هذا النموذج بشكل كبير في معدل الوفيات بناء على نقطة 30 مايو، ووفقًا للنموذج الفعلي بتسجيل 23449 تكون نسبة الوفيات 3.9، ولو تحدثنا عن النموذج الافتراضي الخاص بـ5 أضعاف تكون النسبة أكبر.