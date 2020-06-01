أخبار مصر | حملة طبية بشارع مستشفى جراحة اليوم الواحد لصرف أدوية للمخالطين لمرضى الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حملة طبية بشارع مستشفى جراحة اليوم الواحد لصرف أدوية للمخالطين لمرضى الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أمس الأحد الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة نصر، حملة لرفع الإشغالات المتواجدة حول مستشفى الحميات بشارع امتداد رمسيس.

وبدأت بحملة طبية بشارع ممدوح سالم وشارع مستشفى جراحة اليوم الواحد بالتنسيق مع المنطقة الطبية وذلك للكشف وصرف الأدوية للمخالطين لمرضى كورونا ومازالت الحملة مستمره يوميا، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتحت إشراف اللواء مهندس خميس أبو الفضل رئيس الحي.

وفي نفس السياق شدد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، على نوابه ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومي خلال فترة ما قبل الحظر للتخلص من جميع المظاهر السلبية بالشارع، وشن حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، وإعادة رصف وإنارة الشوارع، ومنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما شدد على تكثيف حملات النظافة في نطاق جميع احياء العاصمة وأصدر تعليمات حازمة لجميع رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق المستمر مع هيئة النظافة لتوفير صناديق القمامة وتكثيف دوريات ومناوبات جمع القمامة، مؤكدا أنه لا تهاون فيما يخص الحفاظ على مظهر العاصمة الحضاري، محافظة العاصمة والحفاظ على مظهرها الحضاري والقضاء نهائيا على ظاهرة تراكم القمامة، مؤكدا أنه يثق في وعي أبناء العاصمة الذين يعدون شريكا أساسيا في مواجهة هذه الظاهرة.