شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحدد 9 توصيات لمزارعى الذرة الرفيعة لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من التوصيات التى أصدرها قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الذرة الرفيعة مراعاتها خلال شهر يونيو، خاصة الممارسات والطرق الجيدة فى زراعة المحصول لزيادة الإنتاج.

وتمثلت التوصيات فى الآتى:

- تزرع الذرة الرفيعة خلال شهر يونيو.

- تتم الزراعة فى جور على أبعاد 20 سم للأصناف الطويلة و15 سم للأصناف القصيرة.

- تتم الزراعة فى الثلث السفلى من الخط على الريشة العمالة المواجهة للشمس – وتتم الزراعة بوضع 4 حبوب على عمق 2 – 3 سم وتغطى بالتراب الناعم.

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- إذا تم استخدام أسمدة حيوية مثل النتروبين والفوسفورين والذى يوفر فى كميات الأسمدة الكيماوية المستخدمة بقدار الربع وبهدف حماية البيئة من التلوث ويتم خلطها مع الحبوب (التقاوى) قبل الزراعة جيدا مع مادة لاصقة.

- عند إستخدام مبيدات فطرية تعامل بها التقاوى قبل الزراعة لتقليل أكل الطيور للتقاوى على أن يكون الرى على البارد.

- تتم العزقة الأولى لإزالة الحشائش بعد 18 يوما من رية الزراعة ويعقبها خف النباتات بمعدل نباتين للجورة الواحدة ثم التسميد بالسماد الأزوتى والبوتاسى ثلث جرعة التسميد الأزوتى (100 وحدة).

- التسميد الأزوتى يتم بمعدل 35 وحدة أزوت فى الدفعة الأولى و35 وحدة فى الدفعة الثانية بعد الأولى 15 يوما على أن يتم وضع السماد تكبيشا أمام الجور وعلى بعد 5 سم.

- يتم إجراء العزقة الثانية بعد الأولى بحوالى 15 يوما ويعقبها التسميد بالدفعة الثانية ثم الرى.

- يفضل إجراء رشة وقائية ضد الثاقبات والدودة القارضة عقب رية المحاياة وتحمل الأرض لعملية الرش.