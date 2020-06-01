أخبار مصر | حسام عبدالغفار: هناك 10 مستشفيات جامعية يتواجد بها مرضى كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسام عبدالغفار: هناك 10 مستشفيات جامعية يتواجد بها مرضى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بمجهودات الأطباء في الآونة الأخيرة في مواجهة أزمة فيروس الكورونا، مؤكدا على وجود ١٠ مستشفيات جامعية بمصر بها مرضى إيجابيين بفيروس كورونا.

وكشف خلال تصريحات تلفزيونية بأنه تم الإعلان عن إضافة 7 مستشفيات خلال الأيام المقبلة ونهاية الأسبوع المقبل، ليكون هناك 21 مستشفى جامعية تتلقى مرضى كورونا.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه خلال الثلاث شهور الماضية ظهرت حقائق لم تكن واضحة على مستوى العالم، وكانت الدول تتزاحم على أجهزة التنفس الصناعى، وحاليًا ليست هي الأزمة، لافتًا إلى أن 20% فقط من مصابى كورونا يظهر عليهم أعراض.