شكرا لقرائتكم خبر عن مسروقة خلال الغزو.. «مصري» يعيد لوحة فنية كويتية نادرة إلى المجلس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عمرو هيكل مقتني الأعمال الفنية مصري الجنسية مقيم في الكويت، بإرجاع إحدى اللوحات الفنية النادرة المسروقة إبان الغزو العراقي على دولة الكويت.

واشترى المصري عمرو هيكل، اللوحة الفنية من أحد الأسواق الشعبية في بلاد الكويت، ثم اكتشف بعد ذلك إن اسم اللوحة «رقصة الخماري» للفنان التشكيلي الكويتي عيسى صقر رحمه الله، وقد سرقت أثناء الغزو العراقي.

وعليه قرر المصري عمرو هيكل تسليم اللوحة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكان في استقباله الأمين العام كامل العبدالجليل، والذي شكره على ما قام به.

وأكد «العبدالجليل» أن مبادرة «هيكل» تنم عن روح المسؤولية والأمانة التي يتمتع بها «وهي ليست بمستغربة على كل من يقيم على أرض هذا البلد الكريم والآمن».

وأضاف: «إن إدراك هيكل لمرجعية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأنه الملاذ لكل عمل ثقافي وفني هو ما دعاه إلى تسليم هذه اللوحة الثمينة للمجلس».

وأثنى على حسن تصرفه قائلا: «أعتز بشخصك الكريم، وأقدر محبتك للكويت ومن يتعاون معنا من أمثالك، وهم كُثر في هذا البلد الطيب».

وعلى صعيد متصل، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش أن اهتمام هيكل بهذه اللوحة يعكس تقديره للعمل الفني، خاصة أننا أمام عمل لأحد رواد الفن التشكيلي في الكويت.

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وثمن الدرويش موقفه الراقي وسلوكه المسؤول تجاه الأعمال الفنية وايمانه بالمؤسسات الثقافية بدولة الكويت.

من جانب آخر، ثمن نجل الفنان الراحل عمر عيسى صقر موقف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باستقبال عمرو هيكل والاهتمام بالأعمال الفنية والمحافظة عليها.

مصري يعيد لوحة فنية كويتية نادرة إلى المجلس الوطني