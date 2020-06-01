أخبار مصر | وزيرة التضامن تقدم التهنئة للإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ86

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تقدم التهنئة للإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ86 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للإعلاميين في مصر، وعلى رأسهم الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام، بمناسبة عيد الإعلاميين السادس والثمانين.

وقالت في رسالة مصورة: "كل عام وكل الإعلاميين في الإعلام المقروء والمسموع والمرئى بخير، أهنئ بعيدكم السادس والثمانين، ومنذ هذا التاريخ وأنتم مجاهدون، دائما نبراس الهمم وأهل التنوير، تدعموا مصر وقت الأزمات وتنقلون إلينا الأنباء السارة وتساهمون فى بناء الوطن وتشكيل الوعى".

وأضافت القباج أن الإعلام شريك للتنمية وأصبح متطوراً مع تطور الوقت وأصبحت مهامه ثقيلة، مضيفة أن الوزارة دائما ما تساند الإعلام وتحتاج دعمه فى كل قضايا التنمية لأن مهمته كبيرة فى بناء الوطن.

وقدمت القباج التهنئة إلى الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام، معربة عن ثقتها التامة فى أنه سيكون خير قائدٍ للإعلام وسيحدث طفرة فى الوعي لدى المصريين، مضيفة: "نفخر بالتعاون معكم ونقف مع بعضنا فى بناء الوطن وتشكيل الوعى الإيجابي".

آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

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من جهة أخرى، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.