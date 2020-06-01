شكرا لقرائتكم خبر عن البابا: «كوفيد - ١٩» أظهر ضعف الإنسان أمام خالقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة رعوية جديدة عبر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، كبديل عن العظات الروحية اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال البابا، فى رسالته التى حملت عنوان «يا إلهنا الصالح اسمعنا وتحنن علينا»: «عارفين يا رب إن عينك علينا وبتتحنن علينا وإنك سامعنا من أول السنة إلى آخرها وبتحبنا وعينيك علينا ولا تترك الإنسان الذى خلقته أبدًا، لكن تمر علينا فى هذا الكون ضيقات كثيرة، ولكن يا رب انظر إلينا برحمتك ومعونتك ونعمتك وعونك».

وأضاف البابا: «جئنا إليك وأمامك معترفين بجهالتنا وخطايانا وإننا ابتعدنا عنك وإننا كثيرًا ما كلمناك بشفاهنا فقط وليس بقلوبنا وأرواحنا.. يا إلهنا الصالح ندعوك لكى ما تتحنن على الجميع وتنقذ الإنسان من هذا الوباء العالمى الذى يحتاج العالم كله وتمد إلينا يمين القوة وذراعك الرفيع وقوتك التى تمتد نحو البشر وتنتشلهم وتنقذهم من المرض».

وأكد البابا، فى مناجاته الرعوية، أن الوباء العالمى «كورونا» أظهر أن الإنسان كم هو ضعيف جدًا ولا يقدر على فعل شىء أمام قدرة الخالق سبحانه، على الرغم من اختراعاته وطموحاته ومشاريعه وإنجازاته إلا أن كل هذا أصبح لا شىء فى مواجهة الوباء المميت، ولم ينجح حتى فى وقف انتشاره.

واختتم البابا كلمته الرعوية قائلاً: «نوعدك يا رب ألا نعود إلى ما كنا عليه من قبل والابتعاد عما وقعنا فيه قبل الوباء ونقدم توبة جديدة ونسير معك من جديد ونتمتع بحضورك وعملك ونتمتع إليك بقدرتك وحضورك فى كنائسنا وفى حياتنا وبيوتنا وخدمتنا وكل ما تمتد إليه أيدينا».

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