شكرا لقرائتكم خبر عن «الزملوط»: ارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى ٧٣ حالة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ٧٣ حالة، بعدما اكتشف حالة إيجابية جديدة، الأحد، بمركز الخارجة، بالإضافة إلى سلبية ٣١٨ حالة من المخالطين للمصابين والمشتبه في إصابتهم.

وقال «الزملوط» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تعافى 33 حالة وخروجهم من العزل، بجانب إنهاء العزل المنزلى لعدد كبير من المخالطين، واستمرار العزل المنزلي لعدد آخر، مشيرًا إلى أنه يتم التشديد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.