شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وكيل وزارة الصحة بالقاهرة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر داخل وزارة الصحة، عن إصابة الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، اليوم الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم، كما أعلنت الوزارة تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 46 حالة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة في بيانها اليومي، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.