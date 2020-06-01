شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاج المدمر يجتاح شوارع أمريكا بعد مقتل جورج فلويد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاحتجاج المدمر يجتاح شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية المظاهرات الشعبية التى رافقتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين، للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس.
فى هذا الفيديو، نستعرض كيف تأججت حدة الغضب وتحولت لأعمال شغب وعنف وتخريب، شارك فيها مجموعة من أصحاب البشرة البيضاء، رصدتهم عدسات الهواتف الذكية ووسائل الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتجاج المدمر يجتاح شوارع أمريكا بعد مقتل جورج فلويد.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.