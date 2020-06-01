شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاج المدمر يجتاح شوارع أمريكا بعد مقتل جورج فلويد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاحتجاج المدمر يجتاح شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية المظاهرات الشعبية التى رافقتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين، للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس.

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فى هذا الفيديو، نستعرض كيف تأججت حدة الغضب وتحولت لأعمال شغب وعنف وتخريب، شارك فيها مجموعة من أصحاب البشرة البيضاء، رصدتهم عدسات الهواتف الذكية ووسائل الإعلام.