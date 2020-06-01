شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: مناقشة عودة الطيران وفتح المجال الجوى.. الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأطباء هم خط الدفاع الأول عن هذا الوطن، والحكومة لن تتأخر في توفير كل الإمكانيات للأطباء في معركة كورونا.

وفيما يتعلق بفتح المساجد، قال متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "فتح المساجد سيكون وفقًا لضوابط احترازية تقررها لجنة الأزمات بناء على توصية الأوقاف".

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وحول فتح المجال الجوى، قال: "ستتم مناقشته في لجنة الأزمة خلال الأسبوع الجارى لمناقشة موضوعات كثيرة، وأبرزها التوقيت الملائم لعودة الطيران وفتح المجال الجوى".

وذكر أن المتواجدين في السيارات الخاصة غير ملزمين قانونًا بارتداء الكمامة، ولا يطبق عليهم العقوبة عند عدم ارتدائها، ولكن من الأفضل من الناحية الطبية ارتداء الجميع الكمامة.