شكرا لقرائتكم خبر عن نقل طبيب إلى «عزل بلطيم» للعلاج من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، نقل طبيب أصيب بفيروس كورونا، إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، لتلقيه العلاج اللازم بعد ثبوت نتيجة التحاليل إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وقال نقيب أطباء في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه وفق البروتوكول المتبع من وزارة الصحة، نسقت النقابة مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بشأن نقل الطبيب المصاب بفيروس كورونا، إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، مثله كأي حالة أصيبت بنفس الفيروس.

وأضاف «أبوسمرة»، أنه وفق دور النقابة تجاه أبنائها، هناك متابعة على مدار الساعة لحالة الطبيب، كما هو متبع تجاه أي طبيب يتعرض لأي أزمة مرضية أو غيرها.

وفي السياق أكد الدكتور إسلام دردير، رئيس قسم التخدير، ومدير العمليات بمستشفى دسوق العام، أن هناك حالة هدوء تام، بين أطباء مركز ومدينة دسوق، بعد نقل زميل المهنة المصاب بفيروس كورونا، نتيجة اختلاطه بإحدى الحالات أثناء ممارسة عمله بتوقيع الكشف الطبي على إحدى الحالات في عيادته الخاصة إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، ومتابعة نقيب الأطباء معهم لطمأنتهم على حالته.