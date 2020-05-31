شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 32 طن من الأقماح غير الصالحة للاستهلاك بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم إعدام 32 طن من الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كان من المقرر توريدها إلى صوامع الترامسة خلال الموسم الجاري، حيث تبيّن من خلال فحصها من قِبل اللجنة المختصة عدم مطابقتها للمواصفات، وتم تحرير المحضرين رقم 3636 ورقم 3637 جنح مركز قنا للسيارات المحملة بذلك القمح.

وأضاف المحافظ أنه تم إحالة المحضرين للنيابة العامة والتي أصدرت بدورها قراراً بإعدام تلك الكمية لعدم صلاحيتها، وذلك من خلال لجنة مكونة من هيئة البحوث الزراعية ورئيس مباحث التموين ومدير عام الرقابة التموينية وبحضور وكيل وزارة التموين بقنا.

وفي سياق متصل، أشار محافظ قنا أنه تم اليوم توريد 4321 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح منتصف إبريل الماضي وحتي الآن 163 ألف و701 طن، مؤكدا على متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.