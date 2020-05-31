شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 32 طن من الأقماح غير الصالحة للاستهلاك بقنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم إعدام 32 طن من الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كان من المقرر توريدها إلى صوامع الترامسة خلال الموسم الجاري، حيث تبيّن من خلال فحصها من قِبل اللجنة المختصة عدم مطابقتها للمواصفات، وتم تحرير المحضرين رقم 3636 ورقم 3637 جنح مركز قنا للسيارات المحملة بذلك القمح.
وأضاف المحافظ أنه تم إحالة المحضرين للنيابة العامة والتي أصدرت بدورها قراراً بإعدام تلك الكمية لعدم صلاحيتها، وذلك من خلال لجنة مكونة من هيئة البحوث الزراعية ورئيس مباحث التموين ومدير عام الرقابة التموينية وبحضور وكيل وزارة التموين بقنا.
وفي سياق متصل، أشار محافظ قنا أنه تم اليوم توريد 4321 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح منتصف إبريل الماضي وحتي الآن 163 ألف و701 طن، مؤكدا على متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
24,985
-
تعافي
6,037
-
وفيات
959
كانت هذه تفاصيل خبر إعدام 32 طن من الأقماح غير الصالحة للاستهلاك بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.