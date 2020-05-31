شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اللقاء الأول بين وزير الصحة ونقيب الأطباء منذ أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، الأحد، الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بديوان عام الوزارة، لحل مشكلات الفرق الطبية وأزمة تكليف دفعة 2020، والذي يعتبر اللقاء الأول بينهما منذ أزمة كورونا.

وأكدت «زايد» اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة بتطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية، وثمنت على جهودهم في التعامل مع جائحة كورونا، فيما شدد «خيري» على جميع مطالب النقابة السابقة.

وشدد «خيري» على أهمية قيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الاستمرار في قيامه بمهامه الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعًا، مؤكدًا أهمية التغلب على العقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية.

وتم الاتفاق على فتح قناة تواصل على مدار الـ 24 ساعة بين نقيب الأطباء ووزير الصحة، حتي يتم حل مشكلات الفرق الطبية أولًا بأول.

وعن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020، أكد «خيري» على مطالب شباب الأطباء، مشيرًا إلى أنه لا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

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