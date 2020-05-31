أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' توقع برتوكولات طبية لعلاج مصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' توقع برتوكولات طبية لعلاج مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور عصام عزوز رئيس الرعاية الطبية بالهيئة، بدراسة إمكانية التعاقد مع مستشفيات تقدم خدمات تشخيص وعلاج مرض كورونا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه على الفور تم دراسة الأمر وقد تم إبرام التعاقد مع الوطنية للإعلام، والمركز الطبي لسكك حديد مصر، يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين من فحوصات وعلاج والعزل بالمركز الطبي لمن تستدعي حالته الدخول للرعاية أو العزل المنزلي، ويقوم المركز بتوفير فريق طبي بالمتابعة والتواصل مع المريض أثناء فترة العزل المنزلي لمتابعة الحالة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم الاستقبال والتعامل بالمركز الطبي مع الحالات المصابة، من خلال تقديم الكارنية الذي يثبت تبعية العاملين للوطنية للإعلام أو بخطاب تحويل من الرعاية الطبية.

كما وجه حسين زين بأن يتم بشكل عاجل عقد بروتوكولات طبية جديدة مع مستشفيات أخرى تعالج حالات الإصابة بمرض كورونا، وتتحمل الهيئة الوطنية للإعلام تكلفة بروتوكول العلاج، في إطار حرصها الشديد على سلامة وصحة جميع العاملين ودعماً لأبنائنا في تلك الفترة.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الهيئة الوطنية للاعلام للوقاية من فيروس كورونا و تقديم خدمات طبية متميزة للعاملين بها فقد

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن هناك متابعتها المستمرة، لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة، للحفاظ على سلامة العاملين بها، للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، واتساقًا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية.

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وقالت الهيئة في بيان سابق لها، إنها أقرت تخفيضًا لأعداد العاملين بالمبنى، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضًا وفقًا لقرارات مجلس الوزراء؛ فلن يتم السماح اعتبارًامن السبت المقبل، بدخول أي من العاملين أو الضيوف، إلا بارتداء الكمامة، مع قياس درجة الحرارة، وتدعيمًا لتلك الإجراءات، وحرصًا على العاملين، جاري تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن أعمال التعقيم والتطهيى داخل المبنى، تتواصل بشكل دوري بمختلف المباني والمنشآت التابعة للهيئة، بالاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات، وذلك وفقًا لجدول عمل، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات، بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى.

وأكدت الهيئة أن أي حالات إصابة تظهر، يتم التعامل معها فورًا، وذلك طبقًا للبرتوكولات الخاصة بوزارة الصحة، وهي حالات نتيجة مخالطة خارجية.

وشددت الهيئة على متابعة الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام عن كثب، تلك الحالات، وتواصلها بشكل مستمر مع المخالطين للحالات المصابة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقًا للبرتوكولات وزارة الصحة.

وتابع البيان: "من منطلق مسئوليتنا وواجبنا الوطني، فإننا لا ندخر أي جهد في توفير وتدعيم الإجراءات اللازمة، للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالهيئة، والمتابعة والتعاون والتواصل مع الزملاء الذين يتعرضون للإصابة".

وتمنت الهيئة في بيانها، الشفاء والسلامة للجميع، مناشدة أبنائها، اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدي، وتجاوزه بسلام.