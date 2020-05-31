شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة عدم ارتداء الكمامات.. سحب 86 رخصة بالمنوفية وضبط 811 بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن ضبط 811 مخالفة عدم التزام بارتداء الكمامة الواقية، ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات حيث تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم، وذلك بالتنسيق مع إدرة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

وفي المنوفية، كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن سحب 86 رخصة قيادة لسائقي السيارات بكافة الطرق بنطاق المحافظة وذلك لعدم التزامهم بارتداء الكمامات ولمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء وعدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

حيث أوضح مدير إدارة المرور بالمنوفية بأنه تم سحب 86 رخصة قيادة سيارة من خلال الحملات المرورية المكثفة التي شنتها الإدارة علي كافة الطرق بنطاق المحافظة للـتأكد من التزام سائقي المركبات وجميع الركاب بإرتداء الكمامات .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومدير مشروع المواقف بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس.

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