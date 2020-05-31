شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة النائب عيد هيكل بكورونا.. وأمين البرلمان: يعالج في مستشفى خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، إصابة النائب عيد هيكل عن دائرة المرج بفيروس كورونا.

وقال «فوزى» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن «هيكل» أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا بعد شعوره بأعراض تنفسية وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس وهو حاليا بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته مستقرة.

إصابة النائب عيد هيكل تعني ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين أعضاء البرلمان.

وأعلن مجلس النواب إصابة النائبة شيرين فراج، تعافت، والنائب عمرو وطني، والنائب هشام مجدي، والنائب عيد هيكل، فيما أعلنت النائبة نشوى الديب، إصابتها بالفيروس.