شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يرجئ افتتاح بعض المشروعات حداداً على شهيد المحلة بـ«جبل المغارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحي، والمقرر افتتاحها اليوم بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، حداداً على روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب «محمد إبراهيم فضل الله»، الذي استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء. ووجه محافظ الغربية بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 23,449

تعافي 5,693

وفيات 913

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغربية يرجئ افتتاح بعض المشروعات حداداً على شهيد المحلة بـ«جبل المغارة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.