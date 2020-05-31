شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة بالمصالح الحكومية بالمنيا للوقاية من «كورونا».. «الكمامة» شرط للدخول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قطاعات الخدمات بالمنيا، إجراءات مشددة تتعلق بالوقاية من وباء كورونا المستجد في أول يوم عمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ورفض أفراد الأمن دخول المواطنين المقرات دون ارتداء الكمامات، مؤكدين على الالتزام بقرار المحافظ والحكومة بضرورة ارتدائها للدخول وتقديم الخدمات.

ورفض مسؤولي أمن مجمع المصالح الحكومية بمدينة المنيا ومغاغة، دخول المواطنين المجمع قبل ارتداء الكمامات، والقيام بعمليات تعقيم للمترددين من خلال استخدام الكلور والكحول.

وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام المناطق الحيوية لتقديم الخدمات للمواطنين، محذرين من توقيع الغرامات المالية على المخالفين لارتداء الكمامة.

من جانبه واصل المحافظ اللواء أسامة القاضي، جولاته الميدانية على مناطق تقديم الخدمات للمواطنين ومواقف السيارات للتأكد من ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية، وحذر من المخالفة والتحفظ على السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات على المواطنين المخالفين.

أول يوم عمل بقطاعات الخدمات بالمنيا

أول يوم عمل بقطاعات الخدمات بالمنيا

أول يوم عمل بقطاعات الخدمات بالمنيا