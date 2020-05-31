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شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية تستعد لتشييع 3 من شهدائها بالقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اكتست محافظة الدقهلية، الأحد، باللون الأسود حدادًا على استشهاد 3 من أبنائها، والذين استشهدوا في شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية.
وتستعد المحافظة في تشييع جثامين ضابط واثنين من المجندين فور وصولهم لمسقط رأسهم في جنازات شعبية وعسكرية .
ففي قرية «تاج العز» التابعة لمركز مركز تمي الأمديد، تستعد القرية لتشييع جثمان الشهيد النقيب إبراهيم رأفت إبراهيم سالم دفعة 110 حربية في جنازة عسكرية بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية.
وفي قرية «المركزية» بمنطقة الحفير والأمل التابعز لمركز بلقاس يستعد الأهالي لتشييع جثمان الشهيد مجند أحمد أسامة السيد على.
وتشيع عزبة العيسوي التابعة لقرية ميت على بمركز المنصورة الشهيد الجندي علي السيد الشربيني عزبة العيسوى.
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