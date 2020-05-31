مصر | اغتصاب وتصوير ثم فضيحة وحبس.. التفاصيل الكاملة في واقعة "منة عبدالعزيز"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر اغتصاب وتصوير ثم فضيحة وحبس.. التفاصيل الكاملة في واقعة "منة عبدالعزيز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تعلم الفتاة اليافعة صاحبة الـ17 ربيعًا من عمرها، في يوم من الأيام، أن الـ"فضيحة بجلاجل" ستأتي على يدي أصدقاءها، ولكن هذا هو حال كل من يسير في الطريق مع أصدقاء السوء، لتجد نفسها في النهاية خلف القضبان، وعلى أكتافها هموم تثقل الجبال، من غدر وفضيحة ومعاشرتها جنسيا، وتصويرها، وفضحها على الملأ من خلال نشر جزء من الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ القصة من الفندق.. وتنتهي خلف القضبان.

بداية الواقعة

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تداولوا مقطع فيديو ظهرت خلالها الفتاة "آية"، المعروفة بـ"منة عبدالعزيز"، والتي اشتهرت فيما بعد باسم "فتاة التيك توك"، زعمت خلاله تعرضها للضرب والاعتداء الجنسي على يد الشاب "مازن إبراهيم، بمساعدة صديقاتها قبل أن تخرج في مقطع آخر نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومصالحتهما.

القبض على المتهم مازن

قال علاء مصطفى المحامي بالنقض والإدارية، محامي الشاب مازن إبراهيم، والذي تم القبض عليه صباح يوم الأحد، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على فتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز، واغتصابها، إنه على الرغم احتجاز الشاب إلا أنه لا يوجد بلاغًا رسميًا أو محضرًا ضده يفيد توجيه اتهام له، ومن ثم يبيح إلقاء القبض عليه واحتجازه بالقسم، لافتا إلى أن "القبض عليه اجتهاد شرطي من مباحث الانترنت والآداب" -حسب تعبيره-.

وتابع "مصطفى"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه لا توجد "قرارات من النيابة العامة بإلقاء القبض عليه أو توجيه اتهام له، وهذا كله مخالف للقانون" -حسب قوله- لافتا إلى أنه يحتفظ بحق الرد القانوني أمام النيابة في هذا الإجراء الذي وصفه بـ"الباطل"، مشيرا إلى أن "أهل الشاب هم من سلموا ابنهم لقسم الطالبية، حتى يتم الإفراج عن والد مازن -حسب قوله-.

الجدير بالذكر، أنه يحق لمباحث الآداب القبض على أي شخص يثير الفسق والفجور في المجتمع، حفاظًا على قيمه وتقاليده.

القبض على الفتاة "منة عبدالعزيز

وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق، أنه تم القبض على فتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز، على خلفية نشرها لفيديو تتهم فيه مازن إبراهيم بالتعدي عليها بالضرب والتعدي الجنسي.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن قوة من قسم الطالبية قامت بإلقاء القبض عليها، هي ومجموعة من الأشخاص الذين ظهروا معها في الفيديو، بعد أن توصلت إلى مكان اختباء "منة"، وصديقتها "شيماء"، بأحد الأحياء الراقية بمحافظة القاهرة، مؤكدا إلى أنه تم إيفاد عدة مأموريات لضبطهما.

محامي مازن يكشف عن اعترافاته

قال مجدي أنور، المحامي بالنقض، وكيلا عن الشاب مازن إبراهيم، المتهم في قضية الضرب والاعتداء على فتاة الـ"تيك توك" منة عبدالعزيز، إن المناقشة المبدئية مع المتهمين من قبل نيابة جنوب الجيزة، والتي بدأت منذ التاسعة من صباح اليوم وحتى التاسعة مساء، أسفرت عن ظهور متهم جديد بواقعة الاعتداء ويدعي "بيشوي"، وأن الشاب مازن لم تثبت عليه واقعة الاعتداء، ولكنه فقط تعدى عليها بالضرب وكسر هاتفها، وأخذ منها مبلغًا ماليًا يقدر بـ125 جنيها، وذلك لقيام الفتاة بسرقة هاتف محمول من أحد أصدقائه من قبل.

وأضاف "أنور" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه كان من المفترض وجود ثلاثة شهود واثنين من أصحاب مازن وهما: "إبراهيم ومحمود" وشاب آخر من الإسكندرية، ولكنه فوجئ باختفائهم، وحجزهم داخل المحكمة.

المتهم بيشوي لم يعتدي على الفتاة "منة"

وأوضح محامي المتهم بيشوي، في وقت سابق أن موكله لم يعتد على الفتاة كما قيل في اعترافات المتهمين الآخرين، لافتا إلى أن بيشوى أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، موضحا أنه لم يعتدِ على الفتاة، وقال ذلك في محضر الشرطة، نتيجة أنه انتابه الخوف قبل القبض عليه أن يأخذوا والده كما فعلوا مع والد المتهم "مازن إبراهيم"، لأن والده مريضا بالقلب.

وأضاف المحامي، أن هيئة الدفاع عن المتهمين، انسحبوا من التحقيقات، لرفض النيابة وجودهم في التحقيقات.

اعترافات المتهم "كلاشينكوف"

قال أحمد محمد الزمقان، المحامي، وكيل الشاب "كلاشنكوف"، والذي تم القبض عليه على خلفية اتهامه في واقعة اغتصاب منة عبدالعزيز المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، إن النيابة وجهت له تهمة مشاركته في التعدي جنسيا علي الفتاة، وسرقتها بالإكراه، وكذلك مخالفة الآداب العامة للمجتمع والعادات الأسرية.

وأضاف "الزمقان" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الفتاة لم توجه إلي "كلاشنكوف" أي اتهامات، وأن المتهم قال أمام النيابة إن هناك صلة صداقة وأخوية تجمعه بالفتاة، وأنه لم يتعدى عليها بل حاول منعهم من ذلك، وهو ماأكدته الفتاة عبر مقطع فيديو لها بعد واقعة التعدي عليها.

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اعترافات صديقتي "منة عبد العزيز": صورناها عارية

قال "أيمن حلمي" المحامي بالاستئناف العالي، إن موكلتيه "شيماء شاكر وأختها فاطمة" المتهمتان في قضية الاعتداء على "منة عبد العزيز" المعروفة بفتاة "التيك توك"، وتصويرها، بالفعل كانوا في صحبة مازن ومنة داخل أحد الفنادق بالدقي

وأضاف المحامي، في تصريح خاص إلى"الخليج 365"، أن موكلته "شيماء" أدلت باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، أنها قامت بتصوير الفتاة "منة" عقب الاعتداء عليها، من تليفونها الخاص وهي ترتدي ملابسها، مضيفة أنها قامت ببث الفيديو عبر الانترنت من خلال الإيميل الخاص بها.

وتابع المحامي، أن موكلته الأخرى "فاطمة"، أنكرت خلال التحقيقات ارتكابها أي جرائم تجاة الفتاة "منة"، وأنها لا تشاهد واقعة الاعتداء ولا تشاهد تصويرها من خلال هاتف أختها "شيماء"، مضيفة أنها كانت برفقتهم فقط.

اعترافات صديقتي "منة عبد العزيز": صورناها عارية

قال "أيمن حلمي" المحامي بالاستئناف العالي، إن موكلتيه "شيماء شاكر وأختها فاطمة" المتهمتان في قضية الاعتداء على "منة عبد العزيز" المعروفة بفتاة "التيك توك"، وتصويرها، بالفعل كانوا في صحبة مازن ومنة داخل أحد الفنادق بالدقي

وأضاف المحامي، في تصريح خاص إلى"الخليج 365"، أن موكلته "شيماء" أدلت باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، أنها قامت بتصوير الفتاة "منة" عقب الاعتداء عليها، من تليفونها الخاص وهي ترتدي ملابسها، مضيفة أنها قامت ببث الفيديو عبر الانترنت من خلال الإيميل الخاص بها.

وتابع المحامي، أن موكلته الأخرى "فاطمة"، أنكرت خلال التحقيقات ارتكابها أي جرائم تجاة الفتاة "منة"، وأنها لا تشاهد واقعة الاعتداء ولا تشاهد تصويرها من خلال هاتف أختها "شيماء"، مضيفة أنها كانت برفقتهم فقط.

تحويلهم للطب الشرعي.. وكشف عذريتها

وأفاد مصدر مطلع، بالنيابة العامة، بجنوب الجيزة، أنه تم تحويل المتهمين في قضية اغتصاب "منة عبد العزيز" المعروفة بفتاة "التيك توك"، للطب الشرعي، لإعداد تقرير واف عن ملابسات الواقعة.

النيابة تنتدب محامين

وقال محمد منير، محامي "بسام" والشهير بـ"بيشوي" المتهم في قضية الضرب والاعتداء على "منة عبدالعزيز"، المعروفة بـ"فتاة التيك توك": إن النيابة تندب محامين اليوم للمتهمين بعد انسحاب المحامين الخاصين بهم أمس

وأضاف المحامي، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن موكله" بيشوي" يرفض انتداب محامين له ويتمسك بمحاميه

النيابة تأمر حبس المتهمين ٤ أيام

وأفاد مصدر مطلع علي التحقيقات، أن النيابة العامة قررت في القضية رقم 3329 لسنة 2020، إداري الطالبية بحبس كلا من المتهمين أية إبراهيم خميس وشهرتها منة عبد العزيز، وبسام رضا صابر حنا وشهرتة "بيشوي"، ومازن ابراهيم، شيماء أحمد شحاتة شاكر، وفاطمة أحمد شحاتة شاكر، سراج فاروق عبد السميع حسن، أربعة أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات

وأضاف المصدر أن النيابة طلبت الصحيفة الجنائية للمتهمين، وتابع أن النيابة طلبت حضور العقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية لجلسة تحقيق صباح يوم 162020 لسماع شهادته

فحص الهواتف وارسال الأحراز للقومي للاتصالات

أفاد مصدر مطلع علي تحقيقات قضية فتاة "التيك توك"، منة عبد العزيز، أن النيابة العامة قررت إرسال القرصين المدمجين الخاصين بواقعة الأعتداء الجنسي علي الفتاة، وكذلك الفيديو الخاص بنفيها اعتداء الشاب مازن إبراهيم عليها، والذي تم تحرزيهم وإعدادهم بمعرفة النيابة العامة، وكذلك الهواتف المحمولة، إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينتدب أحد المختصين به لتفريغ محتوي القرصين المدمجين والهواتف المحمولة وما تحويه من مقاطع فيديو مرئية وصور فوتوغرافية، وما هو مثبت علي الهواتف المحمولة من تطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن النيابة قررت فحص الحسابات الخاصة للمتهمين جميعا.