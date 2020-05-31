مصر | "والدته متوفية".. تفاصيل جديدة في واقعة ترويع طفل من ذوي القدرات بكلب مفترس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر "والدته متوفية".. تفاصيل جديدة في واقعة ترويع طفل من ذوي القدرات بكلب مفترس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر مطلع على التحقيقات بأن الطفل "علي" "ذوي الاحتياجات الخاصة" الذي تسبب في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ترويعه بـ"كلب شرس"، لسماع أقواله حول الواقعة، والدته متوفاه، ويعيش صحبة "الأب"، وشقيقيه.

وأضاف المصدر إلى الخليج 365 أن النيابة العامة بقليوب استدعت الطفل صاحب الواقعة، لسماع أقواله حول الواقعة، مشيرا إلى أن شقيقي الطفل قالا خلال التحقيقات إنهما يربيان الكلب المتواجد بالفيديو المتداول، أعلى سطح العقار سكنهما، وأنهما سبق لهم تصوير شقيقهما وهما يمزحان معه.. "كنا بنهزر ومش أول مرة نتصور بالكلاب، و"علي" كان بيلعب معانا.