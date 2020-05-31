أخبار مصر | "شباب الصحفيين" إلى منى مينا: أيها العجوز الشمطاء ارحمي الأطباء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" إلى منى مينا: أيها العجوز الشمطاء ارحمي الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن ظهور منى مينا الدائم على قناة الجزيرة القطرية العميلة، المعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية يكشف عن مواقفها المشبوهة وأهدافها الحقيرة، مؤكدة الجبهة على أنه حان الوقت على أطباء مصر الشرفاء من جيش مصر الأبيض، أن يعلنوا تبرأهم من مني مينا ويرفضوا وجودها، ومن على شاكلتها في نقابة الأطباء أو التحدث باسمهم.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: يجب على المصريين أن يلفظوا هؤلاء المنتفعين والمستغلين للأزمة التي تواجه البلاد وتوجيه الانتقادات للحكومة رغم ما تبذله وجيشها الأبيض من تضحيات لمجابهة هذا الوباء.

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اضاف "طوالة"، أن مساعي هؤلاء المنتفعين مكشوفة للجميع ولو تحب مني مينا التأكد من ذلك عليها الذهاب إلى أي مستشفى من مستشفيات العزل وستري بنفسها حجمها الطبيعي أمام الأطباء الذين يضحون بأنفسهم من أجل مواجهة هذه الجائزة.

أشار رئيس الجبهة إلى أن جيش مصر الأبيض يناشد الدكتورة مني مينا عدم التحدث باسمهم في وسائل الإعلام المعروفة بعمالتها ومواقفها ضد مصر والنزول بنفسها لمستشفيات العزل لمساعدتهم والتأكد من الجهود المبذولة من جانبهم تجاه مصابي الفيروس اللعين.

ووجهت الجبهة رسالة أخيرة إلى منى مينا قائلة: أيها العجوز الشمطاء ارحمي أطباء مصر من مزاعمك الكاذبة وادعاءاتك الجوفاء وستظل مصر وأطباء مصر بخير بدون أمثالك.